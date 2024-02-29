Подмосковье 29 февраля 2024, 13:12 Более 140 переселенцев из аварийного жилья получат ключи от квартир в Подольске G3 GROUP

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Программу реновация продолжают реализовывать в Подмосковье. Сейчас застройщик G3 GROUP ведет разработку проекта планировки современного комфортного квартала в Поливаново, расположенного в городском округе Подольск. Выиграв право на застройку на аукционе, девелопер внимательно прорабатывает детали проекта.

Согласно проекту, предполагается строительство малоэтажных жилых домов, таунхаусов, а также социальной инфраструктуры, включая детский сад на 330 детей, школу на 700 учащихся, поликлинику с подразделением скорой помощи, МФЦ, пожарную часть и участковый пункт полиции.

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Программа также призвана решать важные социальные вопросы, включая переселение жителей из пяти старых домов в поселке Южный. Всего 141 житель получит современные квартиры в благоустроенном квартале.

Основная цель программы реновации заключается в сокращении аварийного фонда, создании комфортных условий для жизни и качественном обновлении городской застройки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье. Он подчеркнул, что в регионе привлекаются только проверенные ззастройщики.

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