01 февраля 2023, 18:37
Более 140 ярмарок сельхозпродукции прошло в Подмосковье в январе
В январе в 35 округах Подмосковье прошла 141 ярмарка сельскохозяйственной продукции. Там можно было приобрести продукцию местных производителей.
На подобных ярмарках представлен широкий ассортимент товаров: молочная и колбасная продукция, сыр, мед, чай и многое другое. В феврале в Подмосковье проведут еще 163 ярмарки в 29 округах.
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«В январе на ярмарках в основном представлены зимние товары. Основными темами выбрали празднование Рождества и старого Нового года», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
С полным списком торговых точек можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода, в разделе «Документы».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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