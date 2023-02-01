Подмосковье 01 февраля 2023, 18:37 Более 140 ярмарок сельхозпродукции прошло в Подмосковье в январе

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В январе в 35 округах Подмосковье прошла 141 ярмарка сельскохозяйственной продукции. Там можно было приобрести продукцию местных производителей.

На подобных ярмарках представлен широкий ассортимент товаров: молочная и колбасная продукция, сыр, мед, чай и многое другое. В феврале в Подмосковье проведут еще 163 ярмарки в 29 округах.

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«В январе на ярмарках в основном представлены зимние товары. Основными темами выбрали празднование Рождества и старого Нового года», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

С полным списком торговых точек можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода, в разделе «Документы».

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