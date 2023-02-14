Подмосковье 14 февраля 2023, 10:38 Более 140 исполнителей выступили на музыкальном конкурсе «Семейный камертон» в Жуковском

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Конкурс «Семейный камертон» прошел в детской школе искусств в Жуковском. Свои номера представили более 140 артистов. Для многих из них выступления на конкурсе не были дебютом.

«Семейный камертон» объединил взрослых, детей, музыкантов-профессионалов и просто любителей со всего Подмосковья.

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«Наш конкурс проходит более 10 лет в Жуковском. Мы принимаем семейные и творческие коллективы, трудовые коллективы. Сегодня приехали на конкурс участники из 14 населенных пунктов Подмосковья, из разных городов», — рассказала директор Жуковской детской школы искусств Елена Меденцева.

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Члены жюри оценивали не столько уровень профессионализма участников, сколько подачу, раскрывающую потенциал каждого.

«Мы выбираем наиболее яркий, личностный коллектив, в котором могут быть продемонстрированы лучшие качества участников. Это необязательно профессиональный коллектив, это может быть и самодеятельный коллектив», — рассказала заслуженная артистка России, председатель жюри конкурса «Семейный камертон» Любовь Шарнина.

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