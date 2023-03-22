Подмосковье 22 марта 2023, 14:45 Более 140 документальных фильмов покажут на международном кинофестивале в Одинцове

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В Одинцове пройдет второй международный кинофестиваль «День Победы». На нем презентуют 140 документальных фильмов. Мероприятие проведут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Свои работы представят авторы из Франции, ГДР, Сербии, стран СНГ. Основная масса работ из России, здесь география достаточно широкая», — сообщил генеральный продюсер фестиваля Максим Кузнецов.

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Показы кинолент также пройдут в Москве. Программа фестиваля предусматривает проведение круглых столов, открытых встреч с авторами и режиссерами фильмов.

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Кинофестиваль пройдет с 17 по 21 апреля 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам городских округов и подчеркнул, что встречи с местными жителями должны быть регулярными.

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