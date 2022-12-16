Подмосковье 16 декабря 2022, 10:46 Более 1,4 тысячи специалистов Подмосковья обучились бережливому производству в этом году

Читать 360tv в

Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на форуме «Эффективная промышленность Московской области». С начала 2022 года в Подмосковье практикам бережливого производства обучились больше 1400 человек.

Реклама

«К участию в национальном проекте „Производительность труда“ привлечено 160 предприятий Подмосковья, из них 85 — в этом году. Практикам бережливого производства обучено уже 1460 человек, а за все время — 2,5 тысячи», — рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Поддержку в реализации нацпроекта компаниям оказывают специалисты Регионального центра компетенций совместно, которые проводят анализ и предлагают варианты для повышения эффективности работы.

Представители подмосковного бизнеса поделились своим опытом реализации нацпроекта, рассказали о том, каких результатов им удалось добиться. Участниками дискуссии стали компании компании «Георг Полимер», «Европродукт», «Царицыно Эталон», «Май».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».