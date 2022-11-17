Подмосковье 17 ноября 2022, 17:29 Более 1,4 тысячи навалов мусора устранили в Подмосковье с начала ноября

Читать 360tv в

Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья зафиксировали в ноябре более 2,5 тысячи нарушений чистоты у контейнерных площадок. Больше половины из них уже устранили.

«В некоторых городских округах хорошо и быстро справляются с задачами, а некоторым предстоит усилить работу. Отличники, например, работают в Пушкинском городском округе: из 41 навала устранены 40», — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Реклама

Высокие показатели по уборке мусора зафиксированы также в Истре (убрано 87 из 95 точек). Пока не справились с задачами в Можайском городском округе, где было выявлено 24 замечания. Коммунальные предприятия взяли в работу только два адреса из них. В Талдомском округе устранили только девять дефектов из 51. В Протвине убрали всего шесть контейнерных площадок из 37 точек с навалами.

Реклама

На прошлой неделе с подачи ГУСТ муниципалитеты начали дополнительно наблюдать за чистой площадок с помощью камер «Безопасный регион». Задачи региональному оператору и коммунальным службам отправляют через специальный чат-бот, что значительно экономит время.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.