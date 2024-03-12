Подмосковье 12 марта 2024, 17:33 Более 1,4 тысячи контейнеров заменили в Чеховском кластере с начала года МСК-НТ

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Региональный оператор по обращению с отходами «МСК-НТ» отремонтировал и заменил более тысячи контейнеров для смешанных отходов, а также около 400 синих емкостей для вторсырья. В министерстве ЖКХ уточнили, что повышенные объемы ремонта напрямую связаны с частой поломкой креплений колес баков зимой.

Компания регулярно ремонтирует, красит и устанавливает дополнительные емкости на контейнерных площадках Серпухова, Чехова, Подольска, Пущина и Протвина. Представители компании собирают и транспортируют поломанные баки с помощью манипулятора.

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Помимо этого, с прошлого года регоператор продолжает постепенно заменять металлические серые и синие контейнеры на закрытые пластиковые емкости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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