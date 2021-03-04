Более 1,4 тысячи км дорог Подмосковья отремонтируют в 2021 году

За год в Подмосковье отремонтируют 185 региональных и 1,4 тысячи муниципальных дорог. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Более 240 участков отремонтируют по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Ремонт муниципальных дорог пройдет в два этапа: сначала будет первая волна. Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения, заторов в часы пик, наличия рядом социально значимых объектов Алексей Гержик.

К основной программе ремонта в регионе смогут приступить с наступлением положительных температур в апреле–мае.

Список участков сформировали в администрациях городских округов с учетом предложений жителей. Известно, что отремонтируют участок Ярославского шоссе — с 30,5 по 41,8 километра. Также работы пройдут на Пятницком, Международном, Шереметьевском шоссе.

Дополнительную программу с другими объектами ремонта сейчас формируют. Ее опубликуют на сайтах Минтранса Подмосковья и администраций округов региона. Ремонт дорог планируют завершить к осени.