Подмосковье 14 марта 2023, 12:34 Более 1,4 тысячи девятиклассников Подмосковья пройдут итоговое собеседование в резервный день Министерство образования Московской области / Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Московской области свыше 1,4 тысячи девятиклассников примут участие в резервном дне итогового собеседования. Мероприятие проведут 15 марта.

«Этот день предусмотрен для ребят, получивших „незачет“, не завершивших итоговое собеседование или не явившихся по уважительным причинам», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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Испытания пройдут в 494 школах региона. Все они оборудованы в соответствии с установленными требованиями. Успешное прохождение испытания является допуском школьников к государственной итоговой аттестации.

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«Для „зачета“ ребятам нужно успешно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором», — отметили в пресс-службе.

Результаты школьники получат не позднее 24 марта. Также дополнительный день для сдачи итогового собеседования предусмотрен 15 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с учениками одной из школ региона. Они рассказали главе Подмосковья о своих планах на будущее.

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