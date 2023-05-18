Подмосковье 18 мая 2023, 09:22 Более 1,4 тысячи детей отдохнут в школьных лагерях в Химках летом

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Летняя оздоровительная кампания стартует в Химках через неделю. Лагеря с дневным пребыванием детей будут работать в 15 школах. Там отдохнут 1425 ребят.

Школьные лагеря в Химках будут работать в течение двух смен: с 1 по 23 июня и с 26 июня по 21 июля.

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«Традиционно летом на базе нашей школы открывается лагерь „Лепесток“. Многие родители охотно отправляют своего ребенка в школьный лагерь, потому что в течение дня ребенок проводит много времени на свежем воздухе, занимается физической культурой, играет и узнает новое под присмотром опытных педагогов. В этом сезоне мы примем 75 детей», — рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Также на базе детских домов творчества «Родник» и «Созвездие» будут работать досуговые площадки по различным направлениям: художественное, естественнонаучное, спортивное, техническое, туристическо-краеведческое. Заниматься там будут 1,3 тысячи детей в возрасте от семи до 15 лет.

Для детей участников СВО, детей из неполных, многодетных, малоимущих семей и других социально незащищенных категорий летний отдых при школах будет бесплатным. Другие родители будут оплачивать только 10% стоимости путевки — это меньше тысячи рублей за смену. Остальное компенсирует администрация округа.

Кроме того, в этом году администрация выделит 214 бесплатных путевок в лагеря в других субъектах России, в том числе и на море. Их получат школьники из малоимущих семей, дети бойцов СВО и работников местных предприятий, воспитанники спортшкол и учреждений дополнительного образования.

Больше информации о детском отдыхе можно найти на областном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха.

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