01 марта 2023, 14:44
Более 14 тысяч школьников Подмосковья стали участниками викторины к 80-летию Сталинградской битвы
Министерство образования Подмосковья подвело итоги викторины, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве. Тест написали 14 778 школьников из 50 городских округов региона.
Викторина проходила на онлайн-платформе. В тесте были вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны и событиями Сталинградской битвы. Ответы нужно было дать за 20 минут для младшей группы и за 25 — для старшей.
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Победителями подмосковной викторины стали 1300 школьников, которые набрали максимальный балл за тест.
Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву 1 марта сообщили, что школьники из Химок вышли в финал Национальной технологической олимпиады.
Школьники
Минобразования Подмосковья
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