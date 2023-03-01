Подмосковье 01 марта 2023, 14:44 Более 14 тысяч школьников Подмосковья стали участниками викторины к 80-летию Сталинградской битвы

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Министерство образования Подмосковья подвело итоги викторины, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве. Тест написали 14 778 школьников из 50 городских округов региона.

Викторина проходила на онлайн-платформе. В тесте были вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны и событиями Сталинградской битвы. Ответы нужно было дать за 20 минут для младшей группы и за 25 — для старшей.

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Победителями подмосковной викторины стали 1300 школьников, которые набрали максимальный балл за тест.

Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву 1 марта сообщили, что школьники из Химок вышли в финал Национальной технологической олимпиады.