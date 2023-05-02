Подмосковье 02 мая 2023, 18:02 Более 14 тысяч предложений о размещении площадок для выгула собак собрали в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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На портале «Добродел» завершилось голосование по выбору мест для собачьих выгульных площадок в Московской области. Свои предложения высказали более 14 тысяч жителей.

«На онлайн-карте отметили 1,5 тысячи предполагаемых мест для размещения таких площадок. Вся информация будет проанализирована и направлена в администрации городских округов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сейчас на территории региона действует около 200 площадок, в том числе в парках. Больше всего таких мест оборудовано в Истринском, Солнечногорском и Богородском округах. После голосования на портале «Добродел» площадки могут появиться и в других городах.

При организации площадки для выгула собак учитываются обязательные условия: разного рода ограждения, покрытия, возможные объекты для дрессировки, информационные и осветительные оборудования, а также скамьи и урны, которые должны быть в обязательном порядке на каждой площадке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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