Более 14 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала 2019 года на территории Московской области отремонтировали более 14 тысяч подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

Ремонтные работы проводятся в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Всего до конца года запланировано отремонтировать не менее 14,5 тысячи подъездов.

Лучше всех план по ремонту подъездов выполняется в городских округах Химки, Реутов, Серпухов, Подольск, Мытищи и Балашиха.

Все ремонтные работы согласовываются с жителями, на их выбор предлагаются более 20 видов различных услуг. Среди них: ремонт входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов, ремонт мусоропровода, замена оконных блоков и другие.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский уточнил, что сейчас программа по ремонту подъездов в Подмосковье реализована более чем на 97%.

«До конца года она будет реализована полностью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, по желанию жителей, принял решение продлить срок действия программы, и в 2020 году эта работа будет продолжена», — добавил и. о. главы МинЖКХ региона.

Жители и активисты Ассоциации председателей Советов МКД Московской области осуществляют контроль за ходом проведения ремонта и принимают отремонтированные подъезды.

За четыре года реализации губернаторской программы «Мой подъезд» в регионе обновят свыше 83 тысячи подъездов. Подробную информацию о программе «Мой подъезд» можно получить на официальном сайте.