Более 14 тысяч дворов Подмосковья проверили на качество содержания

Сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья проверили состояние более 14 тысяч дворов в 60 городских округах. Лучшими по качеству уборки стали Молодежный, Пущино и Балашиха.

ГУСТ проверяет состояние дворов по специальным чек-листам. Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, особое внимание уделяют адресам, на которые чаще всего жалуются жители.

«При инспекциях мы делаем особенный упор на адреса, о которых жители чаще всего пишут обращения в социальных сетях», — рассказала Светлана Аипова.

Особенно руководитель ГУСТа выделила те округа, в которых процент убранных дворов заметно вырос. Это Молодежный, где его подняли до 100%, Пущино — до 70% и Балашиха — до 83%. Худшими показали себя Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Талдомский, Клин и Шатура, где выполнено менее 40% работ.

ГУСТ проверяет дворы, общественные пространства и внутриквартальные проезды по нормативам, закрепленным региональным законом. Всего таких территорий в Подмосковье 18 977.