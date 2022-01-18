Более 14 тысяч человек посетили выставку «Поезд Победы» в парке «Патриот»

Передвижной музей «Поезд Победы», посвященный Великой Отечественной войне, сделал остановку в парке «Патриот» с 25 декабря по 16 января. За 20 дней экспозицию посмотрели свыше 14 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Проект реализовали при поддержке Главного управления соцкоммуникаций Московской области.

Организовать работу проекта «Поезд Победы» помогали порядка 250 волонтеров из Подмосковья.

«Мы очень рады, что в 2021 году к нам присоединилось движение „Волонтеры Подмосковья“. Поток посетителей в этом сезоне был, как мы и ожидали, очень плотный, поэтому на помощь добровольцев мы особо рассчитывали. Ребята молодцы, со всем справились, они очень ответственно подошли к делу и постарались сделать так, чтобы посещение выставки было максимально комфортным для наших гостей и оставило только самые приятные впечатления», — сказал координатор проекта Александр Понарин.

За помощь волонтеров поблагодарила министр правительства Московской области по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе.

Такие проекты, как «Поезд Победы» благодаря использованию современных технологий позволяют нам доносить до детей, подростков и молодых ребят информацию в интересном, увлекательном и необычном формате. Каждый день здесь работали наши ребята. Я благодарна волонтерам Подмосковья за то, что они стали частью этого проекта Екатерина Швелидзе министр правительства Московской области по соцкоммуникациям.

Волонтеры не только принимали участие в организации работы выставки, но и сами смогли подробно изучить все этапы экспозиции.

«Это мой первый опыт работы в интерактивном музее. В каждом вагоне своя история. Больше всего меня поразило количество деталей — вплоть до шрамов и родинок у героев. Также стоит отметить музыкальное сопровождение и саму историю — абсолютно все в этой инсталляции на высшем уровне. Атмосфера действительно военная! В одном из вагонов посетители даже оказываются в самом настоящем окопе. Выставка заставляет ощутить себя на месте практически любого человека во время войны», — поделилась волонтер из Красногорска София Захарова.

«Поезд Победы» был создан в 2020-м — в Год памяти и славы, который был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стал первой в мире передвижной инсталляцией. Экспозиция расположена в девяти вагонах поезда, в каждом собраны вещи, связанные с определенными периодами военных лет.