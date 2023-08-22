Подмосковье 22 августа 2023, 17:10 Более 14 тысяч человек посетили фестиваль «Джазовые сезоны» в Подмосковье Министерство культуры и туризма Моковской области

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Десятый музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» посетили более 14 тысяч человек. Фестиваль прошел на открытой концертной площадке музея-заповедника «Горки Ленинские».

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила. что фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из лучших джазовых open-air России. На два дня территория музея-заповедника превратилась в место притяжения для любителей живой музыки и виртуозных импровизаций. Здесь выступили известные артисты и собрались тысячи зрителей.

Среди участников фестиваля были Лариса Долина, Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов с проектом Pianomania Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy's Band и другие исполнители. Они представили слушателям свои лучшие концертные программы.

Художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман напомнил, что в этом году на фестивале впервые работали сразу две сцены. Это позволило обеспечить насыщенную концертную программу. Музыкант отметил также, что проведение фестиваля стало возможным благодаря поддержке правительства Подмосковья и лично губернатора Андрея Воробьева.

Кроме музыкальных выступлений, гости фестиваля смогли посетить мастер-классы и интерактивные площадки. Для них работали зоны по обучению игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Также были организованы спортивные мероприятия и ярмарка.

Организаторы фестиваля отметили, что атмосфера музея-заповедника идеально дополнила музыкальную программу. Прекрасная природа, исторические усадьбы и теплые летние вечера создали особую ауру праздника.