Подмосковье 26 января 2024, 15:57 Более 14 тысяч человек и тысячу машин привлекли к уборке улиц Подмосковья от снега ГУСТ МО

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Вечером 25 января Подмосковье вновь накрыл снежный завес. Ранним утром на расчистку улиц в регионе вывели 14 358 дворников и 1 162 машины.

«Расчищаем подъезды к контейнерным площадкам и основной ход проездов, так как доступ экстренных служб к месту назначения должен быть свободным. Прометают покрытия 727 тракторов, 435 погрузчиков занимаются вывозом снега с территорий», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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Задания сотрудникам коммунальных организаций выдали заранее. Сейчас инспекторы следят за качеством выполнения работ и выезжают с проверками по адресам, где поступили замечания.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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