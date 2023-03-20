Подмосковье 20 марта 2023, 17:55 Более 14 тысяч безнадзорных собак стерилизовали и вакцинировали в Подмосковье за год Unsplash

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Количество бездомных собак в Подмосковье сократилось на несколько тысяч за три года — об этом в эфире «Область перемен» сообщил депутат Мособлдумы Сергей Керселян. Другие гости программы рассказали об итогах проекта «Зима в Подмосковье» и поддержке замещающих семей.

Вылечить и отпустить

Численность безнадзорных животных значительно снизилась в Подмосковье благодаря действию региональной программы «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат».

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Только за прошлый год ветеринарный контроль охватил более 14 тысяч собак без владельцев, а еще две тысячи — с начала 2023-го.

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Программа действует в Подмосковье уже шесть лет. Она предполагает отлов животного, ветеринарный осмотр и лечение, обязательную стерилизацию и вакцинацию от бешенства. После этого их возвращают в тот же населенный пункт, откуда забрали.

«Если в 2019-м у нас было 24 тысячи безнадзорных собак, то в прошлом году их стало уже 18 тысяч. Численность неуклонно уменьшается, программа работает», — сообщил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.

Помочь и поддержать

Специально для замещающих семей в Подмосковье создали центры, где оказывают самую разнообразную помощь, в том числе психологическую.

«Мы предоставляем ряд юридических услуг, помощь социальных педагогов. В центрах есть школы приемных родителей, встречи, экскурсии, обучающие программы. В общем, есть все, что важно для благополучного прохождения этапа приема детей», — рассказала педагог-психолог службы сопровождения замещающих семей «Центр инноваций социальной сферы» в Подольске Яна Максимова.

Прожить зиму и запомнить

Итоги проекта «Зима в Подмосковье» подвели в регионе. Десятки культурных мероприятий прошли в рамках этой программы с 1 декабря по 28 февраля, но самой посещаемой стала выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века».

Она до сих пор идет в музее «Новый Иерусалим», и зрители все еще могут увидеть шедевры до середины мая.

«Мы поставили задачу устроить камерные семейные мероприятия, чтобы гости и жители Подмосковья ходили на выставки, в театры, на елки. Я считаю, что все наши учреждения достойно организовали этот досуг. Около 4,7 миллиона человек посетили регион», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Сейчас в Подмосковье активно начался весенний культурный сезон.

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