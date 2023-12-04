Подмосковье 04 декабря 2023, 15:33 Более 1,4 миллиарда рублей инвестируют в новый молочный завод в Шаховской Unsplash

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Компания «Молочная нива» построит завод в Шаховской к 2025 году. Инвестиции в проект составят 1,4 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в округе 50 рабочих мест.

«Мощность нового завода по переработке молока составит 30 тонн в сутки с последующим увеличением до 100 тонн в сутки», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Завод поспособствует повышению пищевой безопасности региона и созданию новых рабочих мест. Статус регионального инвестпроекта предоставит инвестору значительные налоговые льготы: в течение четырех лет для компании будет действовать 10% ставка налога на прибыль, а после для производства будет действовать сниженная ставка налога на имущество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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