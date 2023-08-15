Подмосковье 15 августа 2023, 04:30 Более 14 километров дорог отремонтировали в Чехове Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

В Чехове отремонтировали более 14,5 километра региональных дорог. Также специалисты приступили к фрезерованию покрытия на участке между селом Дубна и деревней Булычево.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новое дорожное полотно обеспечит комфортный проезд для более чем восьми тысяч автомобилистов. Участок проходит через учебные заведения, почту, МФЦ и медучреждения.

Реклама

Также в ведомстве добавили, что до конца ремонтного сезона специалисты обновят дорогу от деревни Пешково до трассы А-108.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды. Новая дорога позволит разгрузить Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе на 20-30%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».