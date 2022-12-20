Подмосковье 20 декабря 2022, 22:20 Более 135 тысяч аварий без пострадавших оформили с помощью «Службы помощи при ДТП» в Подмосковье за год Публичное достояние

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В Московской области с начала года более 270 тысяч человек воспользовались «Службой помощи при ДТП» Центра безопасности дорожного движения региона. В Минтрансе Подмосковья отметили, что горячей линией службы помощи было отработано более 135 тысяч ДТП без пострадавших.

По сообщению МТДИ, это часть комплекса работ, которые реализуют в области в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

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В Подмосковье сейчас функционируют 14 стационарных Центров службы помощи, на круглосуточной горячей линии операторы оказывают консультационную и информационно-правовую поддержку попавшим в ДТП жителям.

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«Благодаря работе „Службы помощи“ время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риски возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — отметил министр транспорта региона Алексей Гержик.

В этом году в зону обслуживания «Службы помощи при ДТП» была включена территория Пушкинского округа, добавил министр.

В Минтрансе напомнили, что водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо обратиться по номеру 112, незамедлительно покинуть автомобиль и пределы проезжей части, оперативно оформить «Европротокол», включая фотофиксацию, и убрать транспортное средство с дороги.

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