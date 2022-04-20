Более 1300 жителей Подмосковья заключили договор обслуживания газового оборудования через ЕДС

Более 1300 заявок жителей Московской области на обслуживание газового оборудования поступило в Единую диспетчерскую службу региона.

Заключение договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования и установку газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов через ЕДС стало возможно в 2021 году.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина сообщила, что в Подмосковье газифицировано три четверти многоквартирных домов.

«Безопасность значительно повышается, если все собственники и наниматели жилья заключат договоры на обслуживание ВКГО с единой специализированной организацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование. И, конечно, газоанализаторы минимизируют риски аварий. Для того чтобы максимально упростить процедурные моменты и сократить затраты времени, мы ввели в ЕДС данные категории», — пояснила Федина.

Заявки на установку газоанализаторов поступили из 21 городского округа. Наиболее активно пользовались этой услугой жители Истры, Королева, Мытищ, Солнечногорска, Электростали, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Рузского городских округов.

После поступления в ЕДС области заявки на заключение договора техобслуживания и ремонта ВКГО, управляющая компания обязана в течение 24 часов взять ее в работу. Договор заключат в срок до 10 рабочих дней.