Подмосковье 12 февраля 2023, 12:55 Более 1300 снегоуборщиков вышли на чистку улиц Подмосковья от осадков

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Прирост снега в Московской области достиг отметки в пять сантиметров. Сейчас на улицах региона работают 1350 единиц спецтехники, то есть 75% от всех снегоуборщиков, и 15 378 дворников, которые устраняют последствия снегопада.

Из этого числа 86% машин являются метущими тракторами.

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Сегодня 41 сотрудник Главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ) в течение дня проверит качество уборки на 302 объектах и исполнение задач в АИС МДП на платформе СКПДИ.

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Отметим, за последние 12 часов в категории «Снег и наледь во дворах и общественных местах» на портале «Добродел» поступило всего 79 обращений по всей области.

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