Подмосковье 14 ноября 2022, 18:56 Более 1300 недочетов безбарьерной среды устранили в Подмосковье с начала года

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IV Всероссийская конференция «Актуальные вопросы организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Развитие сети Экспертных центров СДС ВОИ в регионах РФ» прошла в 14 ноября в городском округе Пушкино. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья сообщили о том, как проводится проверка объектов для людей с инвалидностью.

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С начала года благодаря Главгосстройнадзору было устранено 1375 недочетов безбарьерной среды при строительстве многоквартирных домов и социальных объектов.

Чаще всего замечания инспекторов касались некорректно установленных поручней, больших перепадов высот между дорогой и тротуаром, а также отсутствия маркировок при обозначении зон безопасности.

Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что застройщик обязан устранить недочеты до выдачи заключения о соответствии.

Во время профилактических визитов сотрудники Главгосстройнадзора проверяют доступность жилых и социальных зданий для людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы на парковках была специальная разметка, дверные проемы были достаточной для проезда коляски ширины, были установлены пониженные бордюры, пандусы и подъемники, а также тактильные средства на пешеходных переходах.