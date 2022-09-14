Более 1300 домов в Химках начнут получать тепло с 15 сентября | 360°

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Более 1300 домов в Химках начнут получать тепло с 15 сентября

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Постановление о начале отопительного сезона подписал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин 13 сентября. В больницах, поликлиниках, школах и детских садах уже потеплело. С 15 сентября систему запустят в многоквартирных домах.

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«Пасмурная и холодная осень не заставила себя ждать. По поручению Губернатора Андрея Воробьева мы дали старт отопительному сезону в Химках. Все 155 социальных объектов и 1301 многоквартирный дом в Химках готовы к подаче тепла», — отметил Дмитрий Волошин.

Глава Химок поручил информировать жителей о дате включения отопления. Управляющие компании разместят объявления на стендах, в подъездах и в общедомовых чатах. Также узнать сроки подачи тепла можно на интерактивной карте коммунальных услуг, в чат-боте и по номеру горячей линии +7(499) 455-54-15 (будет запущена с 15 сентября).

Ранее из-за аварий на сетях «ТСК Мосэнерго» в Химках более 70 тысяч жителей остались без горячей воды. По заверению специалистов, на ремонт ушло много времени, так как коммуникации уложены на глубине восьми метров.

Авария актуализировала тему замены изношенных теплосетей. Как уже отмечал глава Химок Дмитрий Волошин, городу необходим внятный план развития системы отопления и горячего водоснабжения, который «ТСК Мосэнерго» пока не представила.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся на территории Химок, прошу незамедлительно сообщать мне о каждой задержке по включению отопления в многоквартирных домах. И если такое случится, я буду лично обращаться к прокурору города с просьбой провести проверку в отношении теплоснабжающей компании», — сказал Волошин.

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