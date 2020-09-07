Более 1300 детей-сирот устроили в семьи с начала года в Подмосковье

В Московской области с начала года органы опеки и попечительства устроили в замещающие семьи 1305 детей-сирот. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Министр уточнила, что в Подмосковье проживает свыше четырех тысяч приемных семей, из них 260 были созданы в этом году.

«Особое внимание в регионе уделяется подготовке будущих приемных родителей, ведь зачастую в процессе усыновления им необходима помощь и консультация специалистов. У нас такая возможность дается всем желающим — в регионе работает 73 школы приемных родителей. С начала года в них прошли обучение 1338 человек. Что важно — эта помощь совершенно бесплатная», — сказала Ирина Каклюгина.

В Подмосковье проживает более 24 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15 тысяч находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях, почти 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.