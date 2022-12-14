Подмосковье 14 декабря 2022, 14:13 Более 130 жилых домов отремонтировали в Домодедове с начала года

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В нынешнем году в округе Домодедово отремонтировали 133 многоквартирных дома. Всего в 2022 году на территории Московской области отремонтировали более трех тысяч МКД.

В рамках региональной программы капитального ремонта в Домодедове с начала года отремонтировали 17 кровель, 36 фасадов, 92 инженерные системы, а также заменили 19 лифтов в семи домах.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года», — заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Он также отметил, что со старта программы в регионе капитально отремонтировали почти 16 тысяч многоквартирных домов, тем самым были улучшены жилищные условия трех миллионов жителей.

За строительными работами в Домодедове следили эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области жителям региона предлагают с помощью интерактивной карты Фонда капитального ремонта Подмосковья.

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