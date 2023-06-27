Подмосковье 27 июня 2023, 15:35 Более 130 выпускников Академии гражданской защиты МЧС в Химках получили медали и дипломы с отличием

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Выпускной курсантов, студентов, слушателей и кадетов прошел в Академии гражданской защиты МЧС России в Химках. Более 130 воспитанников вуза получили медали и дипломы с отличием.

В этом году из вуза МЧС выпустились 633 специалиста. Дипломы с отличием получили 133 выпускника, из них 21 получили золотые медали «За особые успехи в учении».

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Выпускников поздравил заместитель министра чрезвычайного ведомства, генерал-полковник Анатолий Супруновский. Начальник Академии — генерал-лейтенант Виктор Панченков пожелал выпускникам всегда верить в себя, добиваться поставленных целей и не забывать родной вуз.

Бывшие студенты простились со Знаменем Академии и принесли торжественную клятву Родине и МЧС России. После их благословил настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы. На прощание курсанты, студенты, слушатели и кадеты в сопровождении оркестра прошли парадным строем.

Академия гражданской защиты МЧС России готовит специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. За 30 лет работы было выпущено боле семи тысяч высококвалифицированных специалистов.

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