Более 130 тысяч коммунальных вопросов решили УК Подмосковья с начала года

За первое полугодие управляющие компании Московской области решили более 130 тысяч вопросов жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.

«В первом полугодии 2021 года управляющие организации Подмосковья решили более 130 тысяч жилищно-коммунальных проблем жителей, о которых те сообщили в единую диспетчерскую службу. Этот показатель на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она уточнила, что ведомство регулярно контролирует работу управляющих компаний по выполнению всех заявок от жителей.

Среди самых популярных обращений выделили пять тем: уборка подъездов, ремонт дверей и установка на них пружин и доводчиков, замена лампочек в подъездах, ремонт лифтов, окраска и штукатурка стен и потолков.

Ольга Федина уточнила, что вопросы по всем пяти темам находятся на особом контроле надзорного ведомства.

«Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Особенно внимательно относимся к сигналам о неисправностях лифтов. Ведь ненормативное состояние этой сложной техники грозит возникновением аварий и чрезвычайных ситуаций», — подчеркнула Федина.

Больше всего проблем жителей решили в Химках, Балашихе, Красногорске, Реутове и Одинцове.