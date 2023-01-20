Подмосковье 20 января 2023, 19:02 Более 130 тонн гумпомощи отправили из Химок в зону СВО с начала спецоперации

Читать 360tv в

В Химках собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону спецоперации. Для бойцов собрали военную амуницию, одежду, спальные мешки и другие необходимые вещи.

«Мы постоянно находимся на связи с семьями мобилизованных, узнаем, что нужно ребятам для комфортной службы. В этот раз передали дизельную установку, тепловизоры, бинокли, дрон, спальные мешки, а также теплую одежду и обувь, которую подобрали индивидуально для каждого. Всего с начала спецоперации мы отправили более 130 тонн гуманитарной помощи, которая была направлена в распределительные центры, пункты временного размещения, военные госпитали и напрямую в военные части», — сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Реклама

Реклама

В этот раз партию необходимых для военнослужащих вещей собрали сотрудники и студенты Российской международной академии туризма, которая расположена в Химках. Также химкинские предприниматели предоставили спальные мешки. Все это передали в региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья».

В Химках продолжают работу 10 точек сбора гумпомощи:

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» (ул. 9 мая, 18Б);

Химкинское отделение партии «Единая Россия» (пр-т Мельникова, 12);

Пункт юридической и психологической поддержки (ул. Победы, 4);

СК «Арена Химки» (ул. Кирова, 24);

Территориальное управление микрорайона Новогорск-Планерная (пр-т Юбилейный, 33/2);

Территориальное управление микрорайона Подрезково (ул. Центральная, 1А);

Территориальное управление микрорайона Левобережный (ул. Совхозная, 4);

Территориальное управления микрорайона Сходня-Фирсановка (ул. 7-я Гвардейская Дивизия, 21);

Территориальное управление микрорайона Клязьма-Старбеево (ул. Московская, 21);

Пункт сбора гуманитарной помощи в микрорайоне Подрезково (ул. Железнодорожная, 2).

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с бойцами СВО в Звенигороде и пообещал помочь с лечением.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».