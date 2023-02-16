Подмосковье 16 февраля 2023, 14:53 Более 130 спортсменов Подмосковья выступят на зимней Спартакиаде молодежи России

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Сборная Московской области примет участие в IV зимней Спартакиаде молодежи России в этом году. Подмосковье на соревнованиях представят 136 спортсменов в 14 дисциплинах. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Молодежные сборные 60 субъектов России соревнуются в 17 дисциплинах, куда входят: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей с мячом, хоккей.

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Соревнования пройдут в Красноярске, Сочи, Краснодаре и других городах России. Всего будет разыграно 224 комплекта наград. Отмечается, что отбор в состав Московской области завершился не во всех дисциплинах. Так, команду фигуристов определят до конца февраля, а сноубордистов — в начале марта.

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