Подмосковье 04 сентября 2023, 11:09 Более 130 собак приняли участие в фестивале «Таксы Чехова» в Мелихове Министерство культуры и туризма Моковской области

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В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» прошел фестиваль собак породы такса. Очаровательные питомцы и их хозяева приехали из разных городов Подмосковья, а также из Москвы, Тулы, Ярославля и Севастополя.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что в этом году участниками фестивали стали более 130 такс. Программа дня была веселой и разнообразной: питомцы и их хозяева знакомились, общались, участвовали в конкурсах и викторинах, посещали ярмарку и просто гуляли по музею-заповеднику.

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Ярким событием дня стало модное дефиле. Таксы в необычных нарядах прошлись перед зрителями в сопровождении хозяев, зачастую одетых синхронно со своими питомцами.

Для детей провели мастер-класс «Лучший друг человека». Ребята научились делать «воздушных псов» из ярких шариков и получили массу позитивных эмоций во время шоу мыльных пузырей.

Взрослые участвовали в викторине «Собачьи истории», пили чай, наслаждались осенними видами усадьбы, покупали забавные сувениры в виде такс.

Фестиваль «Таксы Чехова» проходит в Мелихове уже 17 лет. Традиция собирать здесь собак именно этой породы родилась благодаря самому Антону Павловичу, который очень любил такс — у него их было две.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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