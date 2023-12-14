Подмосковье 14 декабря 2023, 14:18 Более 130 руководителей «Мособлэнерго» прошли профессиональную переподготовку с 2019 года Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» дополнительно обучила 135 руководителей в период с 2019 по 2023 год. Специалисты прошли курсы профессиональной переподготовки в Энергетическом институте повышения квалификации.

Подготовка руководящего резерва — это необходимость на фоне дефицита высококвалифицированных кадров на рынке труда. В «Мособлэнерго» сделали ставку на собственных перспективных сотрудников и начали направлять их на образовательные программы.

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Обучение проводится по разным программам, но везде заканчивается защитой выпускных квалификационных работ. Это нужно для систематизации, расширения и закрепления теоретических знаний. Слушатели с первых дней обучения выбирают темы для своих исследований, обращая особое внимание на их практическую значимость.

Выпускники профпереподготовки работают на руководящих должностях во всех филиалах «Мособлэнерго», которое является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии в Московской области.

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