Подмосковье 29 мая 2023, 12:38 Более 130 рабочих мест появятся на новом складе в Ленинском округе Фотографии застройщика

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В деревне Горки в Ленинском округа ввели в эксплуатацию производственно-складской комплекс. На объекте появится дополнительные 134 рабочих места, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Здание построил индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составили 560 миллионов рублей.

Производственно-складской комплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров будут использовать под сдачу в аренду. Предприятия смогут хранить на объекте товары народного потребления.

«Здание поделено на три части: зону хранения продукции, погрузочно-разгрузочную зону и административную-офисную», — уточнили в министерстве.

Проект сопровождает менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Подать заявку на услугу можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Сопровождение бесплатное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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