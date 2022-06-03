Более 130 портативных аппаратов ЭКГ получили скорые Подмосковья

Еще 134 портативных аппарата ЭКГ получила Московская областная станция скорой медицинской помощи.

Эти приборы обладают функцией дистанционной передачи данных. Благодаря ей бригада прямо во время выезда может оперативно передать электрокардиограмму пациента на кардиопульт и получить результат от профильного специалиста.

«Кардиопульт мы запустили еще в прошлом году. Это специальный консультационный центр, где врачи-кардиологи расшифровывают кардиограммы пациентов, которые им передают бригады, находясь на вызове. В общей сложности скорая помощь получила 858 портативных аппаратов ЭКГ, из них 491 — в этом году. Таким образом, ими оснащены все выездные бригады», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Благодаря взаимодействию бригады на вызове и кардиолога на станции, медикам удается вовремя выявить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать больного. Это особенно важно для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Все новые аппараты ЭКГ уже поступили на подстанции скорой помощи и используются бригадами.