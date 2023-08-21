Подмосковье 21 августа 2023, 16:13 Более 130 подъездов отремонтируют в Дмитровском округе в 2023 году Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Годовая программа по ремонту подъездов в Дмитровском округе выполнена на 50%. Всего к концу декабря в порядок приведут 133 подъезда. Специалисты покрасят стены и потолки, заменят входные группы, окна и проведут другие работы.

Коммунальные службы во время ремонта подъездов при необходимости меняют светильники и перила, напольное покрытие и почтовые ящики, а также убирают провода в специальные короба. Все работы проводятся в рамках региональной программы «Мой подъезд».

«На данный момент ремонт завершен в 49 подъездах. Все работы ведутся под четким контролем жильцов — от цвета стен до приемки работ», — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Напомним, что в прошлом году в жилых домах округа обновили 87 подъездов. Перечень адресов, где проведут ремонты в 2023 году, размещен на сайте администрации муниципалитета в разделе «Комфортная среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион подготовился ко второму этапу расселения аварийных домов.

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