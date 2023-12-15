15 декабря 2023, 22:28
Более 130 подъездов отремонтируют в Дмитрове в этом году
В этом году в Дмитрове должны отремонтировать более 140 подъездов. На данный момент готовы уже 127 из них.
Свежевыкрашенные стены, почтовые ящики, новые пластиковые окна и подоконники. Их теперь украшают цветы. Специалисты покрасили батареи, повесили информационную доску, пронумеровали каждый этаж и заменили поручни. Капитальный ремонт выполнили за два с половиной месяца.
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«У нас в плане 21 подъезд, у меня еще четыре в работе. Отремонтируем до 18 числа», — сообщи глава округа Илья Поночевный.
Во время осмотра подъезда жители обратились к главе и с другими просьбами. Одна из них — установить новые лавочки. Поночевный уже дал поручение профильным службам рассмотреть вопрос установки скамеек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дмитров
Ремонтные работы
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