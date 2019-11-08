Более 130 подъездов отремонтировали в Волоколамском округе в 2019 году

В Волоколамском городском округе в 2019 году по губернаторской программе отремонтировали 137 подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Сейчас в Волоколамском округе начинается формирование плана по ремонту по программе «Мой подъезд» на 2020 год. В следующем году в муниципалитете отремонтируют почти 200 подъездов.

Наталья Старшинова — старшая по подъезду в жилом доме в Волоколамске. Наталья напомнила, что дом, где она проживает, очень старый, послевоенного времени, и капитального ремонта в нем никогда не проводилось.

«Я очень рада, что в этом году наш дом включили в губернаторскую программу „Наш подъезд“. Теперь у жильцов даже настроение изменилось после ремонта, и даже самые отстраненные от жизни дома жители стали поддерживать чистоту подъезда», — поделилась впечатлениями Наталья Старшинова.

Волоколамец Сергей Баринов прожил в своей квартире почти 40 лет, и тоже не помнит, чтобы в его подъезде проводили капитальный ремонт.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам управляющей компании за то, что во время ремонта они часто проводили встречи с жителями, интересовались нашим мнением в выборе цвета подъезда, перил и пошли навстречу в просьбе о переносе почтовых ящиков на этаж ниже. Впервые за многие годы у нас появился старший по подъезду, благодаря которому мы сможем держать постоянную связь с нашей управляющей компанией», — сказал Сергей Баринов.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

«Мой подъезд» — это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, основная цель которого — в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья — как элемент комфортной среды — к нормативному состоянию. Проект реализует Министерство ЖКХ совместно с муниципальными образованиями региона по поручению губернатора Московской области.

По данным Министерства ЖКХ Московской области, на момент начала реализации программы в ремонте нуждались около 83 тысяч подъездов. Сейчас отремонтировали почти 75 тысяч подъездов. По решению губернатора, программу продлили до 2021 года.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

В 2019 было запланировано привести в порядок 14,5 тысячи подъездов, работы завершены уже в 11,1 тысячи — это 76%. В 2020 году программа «Мой подъезд» будет «перезагружена»: скорректированы предельные стоимости работ, подходы к выполнению непосредственно самих работ и их приемки.