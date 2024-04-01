Подмосковье 01 апреля 2024, 18:40 Более 130 общественных пространств приведут в порядок в Химках за месяц Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках началась масштабная акция по весенней уборке и благоустройству города, которая продлится до конца месяца. В порядок приведут более 130 общественных пространств, свыше 80 памятников и мемориалов, а также 13 фонтанов.

В рамках мероприятия планируется привести в порядок 1440 многоквартирных домов, более 600 дворов, а также очистить 515 км дорог и 192 км тротуаров.

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В Юбилейном сквере уже начались работы по рыхлению снега, уборке сухих веток и мусора, а также промывке игровых элементов на детских площадках. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично проверил ход работ на проспекте Мира и в Юбилейном сквере.

«Работа предстоит масштабная, после зимы город нуждается в особом уходе. В месяце чистоты ежедневно будут задействованы более тысячи рабочих и 200 единиц техники», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Кроме того, идет демонтаж катка «Театральный». Готовят к летнему сезону также и 28 парков и скверов города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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