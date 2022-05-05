Более 130 млн рублей выделили из бюджета Подмосковья на покупку племенного рогатого скота
Акционерное общество «Московское» по племенной работе городского округа Богородский провело очередное заседание Союза «Мосплем».
Участники мероприятия обсуждали проблемы получения быков-производителей с высоким генетическим потенциалом. В условиях санкций и возможного эмбарго на экспорт племенного материала из-за рубежа этот вопрос является одним из основных.
Заседание закрывали показом быков-производителей. На нем были представлены лучшие представители голштинской, бурой швицкой симментальской и англерской пород.
«Молочное стадо Подмосковья характеризуется высоким генетическим потенциалом, который создан и продолжает улучшаться при участии АО „Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных“ и АО „Московское“ по племенной работе. В данных организациях содержится 245 быков — производителей молочных пород и 9 мясных», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
В минувшем году на содержание племенного крупного рогатого скота молочного направления из федерального и регионального бюджета было выделено 495,3 миллионов рублей, на содержание быков-производителей молочного и мясного направления — 74,7 миллионов рублей.
136 миллионов рублей также было выделено из регионального бюджета на приобретение племенного материала. Речь идет о компенсации части затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота мясного и молочного направления и сексированного семени.