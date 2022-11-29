Подмосковье 29 ноября 2022, 20:05 Более 130 мероприятий прошло в рамках Большого детского фестиваля в Москве

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В Москве закончился Пятый большой детский фестиваль. Он проходил на протяжении двух месяцев в театрах столицы, мероприятия проводились в библиотеках, кино, на самых разных площадках. Концерты и другие активности проходили для детей и подростков, в общей сложности их состоялось более 130.

В этом году участвовать в фестивале собирались больше 580 человек, они представляли 71 российский регион и девять стран. До конкурса дошли ровно 100 проектов.

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Художественный руководитель Большого Детского фестиваля Сергей Безруков рассказал, что этот фестиваль с каждым годом становится все более масштабным. Он призван делать культуру все более доступным для массового зрителя.

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«Победителей фестиваля определили дети, а мы, взрослые, не вмешивались в решения нашего жюри, даже если не были с ними согласны. Теперь лауреаты получат возможность принять участие в проекте „ЭХО БДФ“ в регионах России и будут включены в программу Росконцерта „Большие гастроли“, — сказал Безруков.

В ходе фестиваля проводились не только зрительские мероприятия. Прошел также конкурс творческих идей, которые были адресованы детскому театру. Молодые режиссеры, драматурги, продюсеры — все они могут пройти отбор и получить финансовую поддержку проектов.