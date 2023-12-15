15 декабря 2023, 09:29
Более 130 машин и 4 тысячи человек вывели на очистку МЖД от снега
Несмотря на сложные погодные условия из-за циклона, поезда на Московской железной дороге ходят по штатному расписанию. Расчищать пути от снега начали еще ночью.
В пресс-службе МЖД сообщили, что расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме. В ночь на пятницу для этих работ вывели 94 машины и свыше двух тысяч человек, к утру штат усилили. Сейчас последствия снегопада ликвидируют 136 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин и почти четыре тысячи человек. В случае необходимости количество техники и железнодорожков будет еще увеличено.
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Совместно с ЦППК идет очистка пассажирской инфраструктуры.
Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.
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