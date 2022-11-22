Подмосковье 22 ноября 2022, 18:20 Более 130 ЛЭП отремонтировали в московском регионе

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В столичном регионе завершили ремонты фундаментов опор воздушных линий электропередачи. Благодаря проведенным работам повышена надежность электроснабжения для более 20 миллионов жителей Москвы и Подмосковья, сообщили в Минэнергетики региона.

«Ремонт фундаментов опор — один из важнейших этапов подготовки объектов электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода, пиковых нагрузок. Решение о ремонте и замене фундаментов опор принимается по результатам комплексного обследования линий электропередачи», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Работы были проведены на 35 линиях электропередачи различных классов напряжения — 220 и 500 кВ, уточнил министр.

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Специалисты выполнили самый большой объем работ в южной части Московской области — на ЛЭП «Каширская ГРЭС — Ока» и на ЛЭП «Пахра — Ступино». Также были проведены работы на одной из линий Московского энергокольца — 500 кВ «Западная — Очаково».

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