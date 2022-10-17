Более 130 километров шоссе отремонтировали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 11:49 Поделиться Telegram

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Viber Более 130 километров шоссе отремонтировали в Подмосковье с начала года

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Дорожные службы Подмосковья привели в порядок за сезон 13 высокоинтенсивных шоссе протяженностью свыше 130 километров. Ремонтные работы провели на территории 15 муниципалитетов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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«Мы поддерживаем наши дороги с интенсивным трафиком в хорошем состоянии, потому что качество покрытия на таких шоссе имеет большое значение. Некоторые из них покрыли новой асфальтобетонной смесью, — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Покрытие обновили на Пироговском и Осташковском шоссе в Мытищах. В Балашихе и Богородском округе — на Носовихинском шоссе. Это очень важная дорога на востоке Подмосковья, где каждый день едут более 40 тысяч водителей.

Сразу три участка Волоколамского шоссе отремонтировали в Истре. Эта дорога проходит по живописным местам Подмосковья, огибает Новоиерусалимский монастырь и ведет к самому древнему городу региона.

Асфальт новой разработки уложили на Пятницком (Солнечногорск), Егорьевском и Красноармейском шоссе (Пушкино). Проезд стал лучше к Можайску. Ремонт закончен на Шатурском, Дзержинском и Рогачевском, Фряновском и Старосимферопольском шоссе.

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Подмосковье наградили около 30 сотрудников сферы. Специалисты получили почетные грамоты губернатора Андрея Воробьева, Мособлдумы и Минтранса региона.

В работе по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приняли участие более четырех тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья.

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