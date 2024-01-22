Подмосковье 22 января 2024, 11:00 Более 130 юнармейцев приняли участие в соревнованиях по скалолазанию в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Первый открытый кубок Юнармии по скалолазанию прошел в Мытищах. Соревнования посвятили 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Соревнования прошли в Доме юнармейцев, который открыли в школе № 3 имени Феофанова. Помериться силами приехали более 130 юнармейцев в составе 27 команд. Среди участников — отряды из Подмосковья, Тверской области и Луганской Народной Республики. Мытищи представляли шесть команд.

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Главными испытаниями стали скалолазание на 10-метровой высоте, турнир по настольным играм и викторина по военной истории страны. В итоге команда из Мытищ оказалась в числе призеров соревнований.

Ранее «Дома Юнармии» открыли в Мытищах, Ногинске, Сергиевом-Посаде, Подольске, Краснознаменске, Можайске и Рузе. На их базе работают различные профильные центры, где подрастающее поколение может получить новые знания.

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