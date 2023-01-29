Подмосковье 29 января 2023, 15:36 Более 130 гимнастов поборолись за Кубок Подмосковья в Пущине

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С 25 по 28 января в Пущине прошли соревнования на Кубок Московской области по спортивной гимнастике и первенство региона среди юниоров. На мероприятии собрались 135 спортсменов, самому юному из которых исполнилось 13 лет.

Гимнасты Звенигорода забрали больше всего наград — 16 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей. Среди звенигородцев оказался и самый успешный спортсмен. Дмитрий Миськов получил пять золотых и две серебряные медали.

«У нас в училище созданы хорошие условия для тренировок, поэтому к нам приезжают на обучение не только спортсмены Московской области, но и ребята из других регионов», — заявил тренер училища олимпийского резерва № 2 Звенигорода Андрей Попов.

Среди девочек больше всего наград взяла Полина Яковлева из Подольска — четыре первых места. Гимнастки спортивной школы «Ока» в Пущине получили два серебра и одну бронзу.

Отметим, Кубок Московской области считается отборочным туром для чемпионата и первенства в ЦФО. В этом году они будут проходить в феврале в Брянске, Туле и во Владимире.

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