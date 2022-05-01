Более 130 человек приняли участие в традиционном легкоатлетическом забеге в Петрищево

Более 130-ти участников из Рузского городского округа и соседних муниципалитетов Подмосковья собрал традиционный легкоатлетический забег в Петрищево. Дистанции от 500-метровки до «гроссмейстерских» пяти километров, и спортсмены — от самых юных семилетних до «солидных» профи.

Для Никиты Шмелькова — победителя пятикилометровки — легкая атлетика — не основной вид спорта. Парень занимается академической греблей, стремится к званию «мастер спорта» и бег для него — одна из форм подготовки. Забег в Петрищево — и тренировка, и дань памяти Зои Космодемьянской.

«Здесь красивые места, Зоя Космодемьянская, музей. Но я сюда приехал не только чтобы посмотреть, но и провести забег. Спортивный забег по легкой атлетике, поддержать свою фигуру спортивную и зайти в музей, чай попить — тут чай дают, попить — отдохнуть», — рассказал Шмельков.

В этом музее можно кричать и даже бегать. Но вообще-то здесь хотят напомнить молодежи о бессмертном подвиге Зои Космодемьянской.

Мы должны помнить людей, кто боролись с фашизмом, кто отдали свои жизни, потому что это очень важно для подрастающего поколения, в связи с последними событиями это важны момент. Мероприятие это традиционное — здесь было и место казни — здесь поймали Зою, здесь ее казнили. Поэтому это место и было выбрано для проведения такого турнира Юрий Честных Начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Рузского городского округа.

Ну, а после стартов и финиша — все участники забега, судьи, организаторы и волонтеры смогли бесплатно посетить музей Космодемьянской.