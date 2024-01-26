Подмосковье 26 января 2024, 15:59 Более 130 человек и 39 машин задействовали в уборке снега в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Коммунальные службы продолжают проводить расчистку снега на территории городского округа Солнечногорск. В ежедневной уборке дворовых территорий задействовано более 130 человек и 30 машин, дополнительно подключили к работе еще девять самосвалов и мини-погрузчиков.

Уборка снега во дворах проходит в каждом территориальном управлении муниципалитета. Особое внимание уделяется состоянию дорог и пешеходных зон. Утром 26 января в черте города расчистили дворы домов № 18 по улице Дзержинского, № 125 по улице Красная и № 33 по улице Подмосковная. До конца дня уборку проведут по 50 адресам.

Реклама

«Отмечу, что работы по уборке снега продолжаются в ежедневном режиме с семи утра, а во время снегопада службы выезжают на улицы города еще раньше — с шести утра. Также продолжаем ежедневную публикацию поадресных планов по уборке дворовых территорий на завтрашний день для того, чтобы жители заранее смогли подготовить парковочное пространство для уборки и убрать свои автомобили», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Ознакомиться с графиком уборки дворовых территорий жители муниципалитета могут на официальном сайте администрации Солнечногорска в разделе «Новости», а также в социальных сетях главы округа Константина Михалькова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».