15 декабря 2023, 13:03
Более 1,3 тысячи машин вывели на дороги Подмосковья для уборки снега
Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада в Подмосковье. Ночью от снега очистили более 13 тысяч километров дорог, сейчас безопасный проезд транспорта обеспечивают свыше 1,3 тысячи машин.
«Прошу с пониманием отнестись к работе дорожных служб. Также из-за сложных погодных условий общественный транспорт работает по фактическому расписанию. Продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведем взаимодействие с оперативными службами», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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По его словам, в первую очередь проводят очистку опасных участков и дорог с интенсивным движением. Согласно данным ФКУ «Центравтомагистраль», на федеральных трассах Московской области задействовано 456 единиц спецтехники.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания».
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Снегопад
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