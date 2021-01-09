Более 1,3 тысячи единиц спецтехники привлекли к уборке дорог Подмосковья от снега

В уборке подмосковных дорог от снега задействовали более 1,3 тысячи единиц спецтехники, в том числе 460 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«За день уже очищено от снега и обработано противогололедными материалами более 18 тысяч километров областных дорог. В работах по уборке тротуаров, посадочных площадок задействованы свыше 1,9 тысячи дорожных рабочих», — рассказал министр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 января, в Подмосковье весь день будет идти небольшой снег. Температура воздуха -6 градусов. В ночь на понедельник в регионе начнется похолодание до -14 градусов. На дорогах гололедица.

Минтранс Московской области призывает автомобилистов быть предельно аккуратными во время снегопада: соблюдать скоростной режим, быть особо внимательными перед поворотами и пешеходными переходами.